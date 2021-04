Guglielmo Stendardo: "A Torino approccio incerto del Napoli, serviva un altro atteggiamento. Mertens o Osimhen? Preferisco il belga"

Napoli calcio - Guglielmo Stendardo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli a Torino ha avuto un approccio alla gara un po' incerto. Nel primo tempo ha fatto degli errori in fase difensiva, Cristiano Ronaldo ti perdona solo una volta. La partita degli azzurri non è stata negativa ma per vincere serviva un atteggiamento diverso. De Zerbi dà una forte identità alle sue squadre, anche nella sconfitta contro l'Inter a Milano ha fatto il 70% di possesso palla. Significa che la squadra ha una sua identità, è un allenatore pronto per il salto di qualità. Preferisco Mertens ad Osimhen, che a partita in corso forse sa essere più incisivo. Sono due calciatori molto forti, Gattuso saprà scegliere tra loro due chi sarà il titolare".