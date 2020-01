Guglielmo Stendardo a CN24: "Di Lorenzo sprecato da centrale, Koulibaly tra i migliori al mondo"

Ultimissime calcio Napoli - Guglielmo Stendardo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Di Lorenzo è un gran calciatore, ma nasce esterno. Centrale è sprecato, ha molta fisicità e gamba, bisogna lasciarlo giocare sulla fascia. Non mi aspettavo questi risultati e prestazioni. Koulibaly e Manolas restano tra i migliori centrali in circolazione, Koulibaly è tra i migliori al mondo. Quando i risultati non ti aiutano anche le individualità ne risentono"