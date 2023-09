Stellone: "Torino in Europa? Nelle prime posizioni ci sono le sempre le stesse"

Notizie Calcio Napoli - L'ex Napoli e Torino, Roberto Stellone, ha parlato ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport:

"Le strategie degli allenatori saranno diverse: Paulo Sousa prediligerà il palleggio, il Torino andrà più in verticale. Se i granata riusciranno a pressare alti non permetteranno all’avversario di giocare. Vedremo tanti duelli individuali perché le squadre giocheranno quasi a specchio, ma in questo caso il Torino sarà avvantaggiato perché lavora da più tempo sull’idea di calcio di Juric.

Europa? In Serie A credo che le prime 6 o 7 posizioni siano difficili da raggiungere, anche perché come budget e investimenti ci sono squadre superiori al Torino. Parlo delle milanesi e delle romane, del Napoli, della Juventus e dell’Atalanta. Una società come il Torino deve pensare a migliorare rispetto alla passata stagione. Se qualcuna di queste squadre non si confermerà, i granata dovranno farsi trovare pronti".