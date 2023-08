Starboyy incontra Osimhen: è il bambino che sta facendo impazzire i social | VIDEO

Cronache di spogliatoio ha parlato di Osimhen, vicino al rinnovo di contratto col Napoli:

"Un attaccante straordinario in area di rigore tanto quanto fuori dal campo. Lo ha dimostrato in tante occasioni: Victor Osimhen, appena può, fa del bene. Sono diversi gli episodi che potremmo ricordare. Da quella volta in cui riuscì a mettersi in contatto con una ragazza priva di una gamba che, come lui, vendeva l’acqua nel traffico di Lagos, fino alla donazione alla scuola in cui è cresciuto, tra l’emozione e le lacrime dei presenti. «Tornare dove il mio sogno calcistico e il mio viaggio sono iniziati mi fa venire la pelle d'oca. Sono grato per le radici che hanno dato forma ai miei sogni», raccontò su Instagram. Ed è proprio sui social, in particolare su Twitter – dove è attivissimo – che nasce l’ultima storia. Lo scorso giugno Osimhen è stato menzionato in un post da Obi Uchendu padre di Tobenna Uchendu, bambino diventato virale sui social per la sua incredibile capacità di giocare a calcio nonostante abbia compiuto da poco 2 anni. La richiesta? Incontrare l’idolo di casa. Il suo profilo, pieno di clip in cui si allena a casa o al campetto, è seguito da oltre 73 mila follower. Starboyy, questo il suo soprannome, ha già incontrato i giocatori del Chelsea, di cui il papà è tifoso. I due sono connazionali: Tobenna, infatti, è nato negli USA da una famiglia originaria della Nigeria. Ed è per questo che Victor non ha potuto esimersi dall’invitare gli Uchendu a Napoli in occasione del match contro il Sassuolo. A fine partita, nel parcheggio del Maradona, il piccolo ha incontrato Anguissa e Osimhen, che prendendolo in braccio lo ha definito scherzosamente ‘Project Mbappé’, sulla scia dei video in cui i papà allenano i figli nella speranza di riuscire a coltivare il prossimo talento del calcio mondiale. Ma non è finita qui. Ieri, nonostante il giorno libero concesso da Garcia, Starboyy si allenato con Osi al campetto, mentre quest’oggi lo ha portato con sé a Castelvolturno per fargli conoscere la squadra. Piccoli gesti che fanno la differenza".