Dejan Stankovic, ex centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto sul futuro di Mauro Icardi accostato al Napoli:

«Come giocatore non si discute. La pensa così anche chi non lo dice. Poi sul resto non entro, non mi interessa. Dico però che per l’Inter sarebbe meglio cederlo all’estero, per evitare di rinforzare una potenziale rivale in Italia».