Stadio San Paolo, amm. Tipiesse: "In tribuna centrale ci sarà la scritta 'Napoli'. Tutto pronto entro il 3 luglio"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Carlo Perego, amministratore Tipiesse, azienda coinvolta nei lavori dello stadio San Paolo:

"I lavori allo stadio San Paolo procedono molto bene. Abbiamo perso un solo giorno a causa del maltempo. Abbiamo un programma giornaliero, settimana per settimana e al termine della settimana rivediamo il nostro cronoprogramma. Con la pista siamo arrivati alla posa del manto; domani iniziano i lavori per le segnaletiche. Per il 3 luglio lo stadio sarà pronto tranne l'esterno. Mi spiace che non sia stato previsto un rifacimento dell'esterno ma così è. Anche i lavori per i sediolini procedono; sulle tribune centrale dove ci sono le poltroncine ci sarà la scritta Napoli. Vedo che ci sono lavori in corso per i maxischermo".