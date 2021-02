Stadio Maradona, l'ass. Borriello a CN24: "Oggi giunta straordinaria, ecco le tempistiche per i nuovi lavori. Gadget di Maradona? Vi svelo dove saranno esposti"

Notizie Napoli Calcio - Il Maradona sarà ancora più bello del San Paolo. Nei prossimi mesi l'impianto di Fuorigrotta sarà oggetto di ulteriore opera di restyling grazie ai restanti fondi delle Universiadi, che saranno destinati al rifacimento della copertura, dell'impianto di videosorveglianza e del cosidetto "miglio azzurro".

Stadio Maradona, le parole di Borriello

A tal proposito, la redazione di CalcioNapoli24 ha registrato l'intervento dell'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello: "Oggi pomeriggio è prevista una giunta straordinaria che avrà in esame la verifica della bullonatura del tetto assieme alla sostituzione dei cupolini danneggiati e dell'implementazione di quelli divelti. Il tunnel d'ingresso delle squadre sarà oggetto di rifacimento anche attraverso una nuova pavimentazione, mentre sarà ampliato il sistema di video-sorveglianza all'esterno dello stadio. Al termine della giunta di oggi saranno avviate immediatamente le procedure della gara che avrà la durata di circa un mese. Plausibilmente, dopo l'ultima giornata di campionato, potranno cominciare i lavori".

A proposito del museo dedicato a Maradona, ha invece chiarito: "Tutti i gadget raccolti all'esterno dell'impianto in occasione della morte di Diego, sono stati già raccolti e troveranno una degna sistemazione all'interno del museo Filangieri, in un'apposita sezione. La sua aperturà avverrà in coincidenza con il Maggio dei Monumenti".