Stadio Maradona, il cons. Simeone: "Cosa vuole fare il Napoli? Non sappiamo manco se De Laurentiis voglia averlo in esclusiva"

Nino Simeone, Presidente Commissione Infrastrutture Comune di Napoli, è intervenuto nel corso di "Solo per la maglia" sul tema stadio, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

"Solo chiacchiere, tante chiacchiere, appelli e parole al vento. Qualcuno direbbe "abbaiare alla luna". Trascorro intere giornate lavorative al Comune, eppure non ho ancora ricevuto uno straccio di proposta nè di progetto. Qualcosa, insomma, che spieghi cosa la Società Sportiva Calcio Napoli voglia farne di quella struttura pubblica ed in che modo voglia valorizzarla. E soprattutto quanto vuole pagare.

Scenario possibile? Per adesso lo Stadio Diego Armando Maradona non fa parte del patrimonio comunale disponibile, cioè non è sul mercato. Però si potrebbe ragionare, nel caso in cui arrivi una proposta irrinunciabile. Il Comune non è altro che un ente pubblico che deve fare gli interessi dei cittadini, non del singolo o del privato. Al momento non sappiamo nemmeno se il Presidente De Laurentiis voglia lo stadio in concessione totale, ad uso esclusivo.

Uso un tono sarcastico perchè non credo che il Presidente presenti un progetto da qui a breve. ADL ha dichiarato di essere un sognatore, ma qui non possiamo sognare perchè dobbiamo pensare ai problemi seri della città di Napoli. Non dicesse cose fuori luogo perchè non c'è nessuna trattativa privata in corso"