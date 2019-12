Stadio Collana, l'ideatore del progetto di ristrutturazione: "L'impianto verrà aperto verso la fine di gennaio!"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Paolo Pagliara, ideatore del progetto di ristrutturazione del Collana

“Siamo convinti che il Collana sarà del tutto operativo quanto prima. L’impianto verrà aperto verso la fine di gennaio per cui i cittadini potranno partecipare ai corsi con l’anno nuovo. Non è finita qui: da gennaio inizieranno anche i lavori in Piazza Quattro giornate in cui dedicheremo una zona alla medicina dello sport, non sarà fatta alcuna nessuna attività commerciale.

Il Collana è stadio ambito, ma abbiamo accettata e vinto questa sfida e ne siamo felici”.