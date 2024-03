Stadio a Bagnoli, Chiariello: "Facciamo pace col cervello! ADL prima criticato, adesso..."

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, scrive sul proprio profilo su X un pensiero in merito alle polemiche nate dall'annuncio di De Laurentiis di voler costruire il nuovo stadio del Napoli a Bagnoli:

"Molti, tanti, stanno ironizzando sulle dichiarazioni di De Laurentiis su Stadio e Centro Sportivo sostenendo che sono le solite promesse a vuoto fatte da oltre un decennio a questa parte. Ma dove sta scritto che se dieci anni fa De Laurentiis non ha avuto intenzione di fare le strutture ora non possa volerlo? Ma conoscete i conti del Napoli? E se dieci anni fa il Presidente riteneva che non ci fossero le condizioni ed oggi ha una strategia e individuato le risorse? Lui lanciò un programma-slogan all’acquisto del Napoli: i primi 5 anni per tornare nel calcio che conta, la serie A (fatto in 3), i secondi 5 per solidificarsi nella Massima Serie (fatto), i terzi 5 per diventare competitivi (fatto), non disse cosa avrebbe fatto nei quarti 5 anni ma ora lo sappiamo: vincere! Ora probabilmente nel quinto quinquennio il piano è: fare le strutture (con i soldi propri) e dare solidità definitiva alla società, creando finalmente le condizioni per un vero club d’Elite europeo. Invece di fare ironia o insultare, si può vedere se ci sono le condizioni istituzionali per consentirgli questo progetto? Se fosse un bluff, basta “sgamarlo”: accettando l’invito e togliendogli alibi, non contrastandolo con la burocrazia o battaglie ideologiche di retroguardia tipiche del Consiglio Comunale che perde di vista il Grande Obiettivo: rendere Napoli una Grande Città Europea, la più bella di tutte. Ma voi capite cosa significhi uno stadio moderno con un Museo Maradona e del Calcio Napoli, uno Store degli Azzurri, alla stregua degli stadi di Madrid, Barcellona, Monaco di Baviera, etc. che io stesso ho visitato e quindi so di cosa stiamo parlando? Chi di voi va nelle città che ho nominato e non inserisce nel giro turistico lo stadio-museo icona? Per i più appassionati, anzi diventa il primo motivo per andarci. Vi rendete conto cosa porterebbe tutto ciò in termini di richiamo, turismo e denaro per la città, oltre che i benefici per la squadra che amiamo, avere uno stadio fatto per il Calcio? La Juve dopo la costruzione dello Stadium vinse 9 scudetti consecutivi e forse non è un semplice caso. No ai pregiudizi, sì al dialogo: NELL’INTERESSE DI TUTTI. PS: Sono pronto a scommettere che il Centro Sportivo si farà e probabilmente a Bagnoli. Già solo per questo mi dichiarerei soddisfatto. Sullo Stadio non mi pronuncio: è una battaglia politico-imprenditoriale tutta da giocare che riguarda anche il futuro del DAM. Potrebbe partorire un topolino, niente o tutto. Le vie della politica sono infinite. Ancora un PS: l’abbiamo criticato TUTTI per non voler fare le strutture. Ora che dichiara che le vuole fare manco va bene. Facciamo pace col cervello! Semmai che si cooperi tutti per far sì che le intenzioni diventino fatti".