SSC Napoli, l'ex storico fisioterapista a CN24: "I cambi di preparazione non aiutano ma serve ancora un po' di tempo. Olivera? Infortunio da 6-8 settimane. Su Mario Rui..."

Giovanni D'Avino, ex fisioterapista della SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Lavezzi - Mazzarri

D'Avino sulla preparazione del Napoli

"Il Napoli deve ancora migliorare negli standard qualitativi della rosa. Ci vorrà ancora qualcosa e un po' di tempo per crescere. Sono fiducioso. Cambio di tre preparazioni, che rischi si corrono? Prima si parlava dell'aspetto mentale, poi guardando l'esito delle gare ho notato anche il calo fisico. Tutti hanno una propria metodologia, alcuni calciatori hanno avuto un calo di rendimento e le metodologie differenti non aiutano. Come sottolineava il mister, c'è bisogno di tempo. Olivera? Ogni giocatore ha tempi di recupero diversi. Ci sono sempre tempi di reazione e guarigione diversi l'uno dall'altro. Le linee guida dicono 6-8 settimane ma dipende dai singoli. Mario Rui? Potrebbe tornare con la Roma ma anche in quel caso è difficile dirlo. Chi la macchina da guerra? Ne ho visti tanti, i giocatori oggi sono un'azienda e si curano molto ma preferisco non fare nomi. Lavezzi e Cavani i due più mentalmente pronti al recupero immediato, forti mentalmente".

