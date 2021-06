SSC Napoli, l'ex medico De Nicola: "Sento spesso De Laurentiis, spero mi richiami: tornerei di corsa!"

Ultime calcio - Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio:

“Eriksen? Col defibrillatore che gli hanno impiantato, in Italia non potrà più giocare, ma credo che avrà grosse difficoltà a giocare ovunque. È un miracolo che oggi sarà dimesso, a soli sei giorni di distanza da quando è morto in campo, e complimenti a Kjaer per la freddezza che ha avuto. Saper fare certe manovre non vuol dire riuscire ad essere in grado di praticarle anche in situazioni di emergenza.

Nazionale? Sono ottimista per natura, dunque dico che vinciamo l’Europeo. L’unico limite che c’è è a centrocampo con Verratti, Jorginho e Barella che, fisicamente, perdono qualcosa, dunque bisognerà stare attenti ai calci piazzati.

Infortuni? Il calcio è uno sport traumatico e, se ci aggiungi il fatto che si sta giocando da un anno e mezzo senza sosta, i calciatori sono arrivati al limite.

Chiamata del Napoli? Mi sento spesso con Aurelio, ma non abbiamo mai parlato di lavoro. Spero mi richiami, ci tornerei di corsa”