SSC Napoli, l'avv. Grassani: "Taglio stipendi Juve? Andava discusso in maniera sindacale, ha rotto il fronte! Sbagliato anteporre interessi personali a quelli di sistema"

Ultime notizie calcio Napoli – Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La crisi non riguarda solo top player ma in maniera più drammatica riguarda le categorie inferiori e certi club di Serie A. Per quanto riguarda il mio parere a proposito dell’accordo tra Juventus e calciatori, credo che questo taglio di stipendi vada discusso in maniera sindacale. Quindi non con negoziazione tra una società ed i suoi calciatori. Precorrere i tempi rompe il fronte. Ora ci sono 19 club di Serie A che devono affrontare questo problema, con una sola che lo ha già risolto e via via si scende di categoria in categoria. Ci sono le Leghe di categoria e le rappresentanze sindacali di calciatori e di allenatori. Se queste componenti si siedono attorno ad un tavolo e stabiliscono delle percentuali fisse, magari che variano da categoria a categoria, facendo un protocollo d’intesa, il compito diventa più semplice e si evitano rischi di trattamenti differenti. Intervento di Spadafora? Da questo tsunami se ne esce solo anteponendo ad una logica di interesse individuali una logica di sistema, un obiettivo comune da raggiungere. I club devono fare impresa di sistema ed in tal senso un club che chiude un accordo con i propri calciatori di riduzione degli emolumenti rompe il fronte e crea una strada. Il ministro ha assunto una posizione istituzionale facendo riferimento a tutto il calcio. Credo sia corretta. Dall'altra parte la Federazione tutela i propri interessi mostrando anch'essa i muscoli. Dobbiamo avere un approccio conciliante. Serve un approccio da pompiere, non da incendiari. Posizione De Laurentiis sulla ripresa dei campionati? Non ho sentito il presidente in questa settimana quindi non le so dire".