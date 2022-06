SSC Napoli, l'avv. Grassani: "Ricorso al CONI di ADL sulla multiproprietà, questa norma non permette libera impresa"

Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “De Laurentiis andrà avanti con i ricorsi al CONI, è illegittimo che il sistema possa introdurre norme in questa breve durata riguardo la multiproprietà. Non ci sarà mai una trattativa in questo modo, tutti proveranno a strappare il prezzo più basso possibile come capitato con la Salernitana. Una roba simile porta a perdere tutti e non fare libera impresa. Il prossimo grado di giudizio sarà al CONI, tra fine agosto e inizio settembre si pronuncerà. Nell’udienza di ieri Aurelio e Luigi De Laurentiis sono intervenuti in prima persona, ha una competenza fuori dal comune".