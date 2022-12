SSC Napoli, Formisano: "Scudetto? Sarebbe bellissimo ma non ci pensiamo mai ai possibili risultati, dico sempre che il nostro lavoro è diverso”

Durante la conferenza stampa di presentazione del Calendario SSC Napoli 2023, l'Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da iamnaples.

Formisano:¬†‚ÄúIl mister Spalletti √® eccezionale, non ho mai trovato una persona cos√¨ disponibile. Quando qualche mese fa ha dato la disponibilit√† all‚Äôincontro con gli studenti alla Federico II, abbiamo lavorato vari giorni per assisterlo. Il presidente ha garantito centomila euro per Ischia, non si tira mai indietro. Scudetto? Sarebbe bellissimo ma non ci pensiamo mai ai possibili risultati, dico sempre che il nostro lavoro √® diverso‚ÄĚ