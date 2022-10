SSC Napoli, Formisano: "Girano biglietti falsi per l'Ajax! Apriremo alle 16 i cancelli, tante sorprese a Natale. Su mini abbonamenti del girone di ritorno..."

Alessandro Formisano, Head of Operations del Calcio Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Lavoriamo per garantire al meglio lo spettacolo di Napoli-Ajax. Quando ci sono partite del genere bisogna dare una mano maggiore per tutti: tv, tifosi ospiti, squadra avversaria e tanto altro. Apriremo i varchi dalle ore 16:00 dello stadio Maradona. Le forze dell'ordine già hanno individuato biglietti contraffatti. Noi abbiamo un controllo di biglietti molto moderno, vanno tutelati i tifosi onesti. Abbiamo differenziato i prezzi per chi è abbonato e chi no. Vogliamo premiare tutti gli abbonati a secondo del costo che hanno con uno sconto. Abbiamo aggiunto anche uno sconto ulteriore a chi acquistava i biglietti per tutte e tre le gare.

Sul sito del Napoli ci sono tutte le informazioni per i biglietti della Tribuna Family e per gli Under 14. Abbiamo un accordo con Giorgio Armani e c'è un team interno che lavora su produzione e le prossime maglie in base a quello che vuole il mercato. Halloween è un'intuizione del presidente già dallo scorso anno. Dopo il tutto esaurito dello scorso anno abbiamo deciso di rilanciare una nuova maglia, già siamo verso il tutto esaurito a settimane dal giorno di Halloween. Faremo qualche sorpresa anche per Natale. Abbiamo i dati sulla maglia più venduta, solitamente sono sempre gli attaccanti.

Mini abbonamento sul girone di ritorno? Non credo al momento. La campagna abbonamenti è stata chiusa dopo Napoli Torino. Stiamo lavorando anche quest'anno sul Calendario del Napoli. Abbiamo venduto quasi 100 mila copie in questi anni, abbiamo riscontrato numeri importanti. Resta il legame con il territorio, anche se lo scorso anno abbiamo voluto mandare un messaggio sulla salvaguardia dell'ambiente. Quest'anno punteremo sulla pace intesa in ogni forma sociale e non solo riguardo la guerra con le armi. Dobbiamo provare ad evitare conflitti su tutti i livelli. Per il Natale anche se il campionato sarà fermo i tifosi dovranno essere contenti per le soprese che abbiamo preparato per loro".