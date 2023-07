SSC Napoli, Bianchini: "Un sogno nel cuore la mia prima campagna abbonamenti"

Napoli - Tommaso Bianchini, Chief International Development Officer di SSC Napoli ha commentato il lancio della campagna abbonamenti 2023/24 su LinkedIn: "La mia prima Campagna Abbonamenti per Napoli e per il Napoli. Un sogno sul cuore da onorare e difendere, uno splendido gruppo di lavoro che vuole esaltare al massimo il Rinascimento Napoletano che abbiamo l'onore di vivere. Lavoro di squadra, spirito di sacrificio e rispetto per il ruolo delicatissimo che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi. Abbiamo un sogno sul cuore. Difendiamolo insieme. Abbiamo appena iniziato...Michael Magris, Matteo Cappiello e Vincenzo Carfagna!".