Spud: "Veretout, Boga e Under, vi rivelo a che punto sono le trattative. Crystal Ball? Dipende da Koulibaly"

Ultime calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto SPUD:

Boga

“Boga? La vera manovra è per Under. Oggi tutti parlano del rinnovo di Gattuso, per me è già fatto, ma c'è una gestione della rosa da fare molto importante. Rino vuole avere tutto sotto controllo e mettere le sue idee sul campo. La società è fortissima su Boga, a Giuntoli piace molto. Totti non è venuto casualmente a Napoli, o almeno non solo per dare l'in bocca al lupo ad Insigne, è un estimatore di Under. Osimhen cambierà indirizzo tattico dell'allenatore, il Napoli dovrà fare un mercato per mettere Victor al centro del progetto. Tuttavia Boga è difficile da tirar fuori dal Sassuolo, io impazzisco per Under, mi ricorda Insigne, con la differenza che è un figlio di una buona mamma. Dal lato opposto può far regia lunga. Veretout è fortemente voluto da De Laurentiis, Gattuso ed il suo team vogliono salvaguardare Osimhen. Meret è l'unica gatta da pelare, non si discute, ma il Napoli oggi ha bisogno di altro per le disposizioni tattiche. L'unica problematica è che è un ragazzo che fa gran fatica a dare sicurezza gestionale di un intero reparto. Mandarlo in prestito è da pazzi, lo uccidi del tutto dandolo ad una squadra medio-bassa. È più probabile che venga ceduto e basta. So che il Napoli ha pronto un portiere che verrebbe a piedi. Faraoni? È una possibilità se Ghoulam dà garanzie e Malcuit andrà via. Ho letto di Reguilon, ma non ho ancora conferme. Dal rinnovo di Mario Rui e Di Lorenzo può venir fuori un centrocampista: Veretout che fa regia lunga, altrimenti a cosa serve Osimhen? Metterei la firma per Veretout, Under e attenzione a Milik che pare non andrà alla Juventus con pista aperta per la Roma che ha Dzeko traballante. Crystal Ball? Non milita nel campionato italiano, ha dato disponibilità al Napoli, ma dipende da Koulibaly. Non dico che non possa esplodere, ma è un nome che non è mai uscito. È un classico numero 4. Callejon? Non so dove andrà, quando non sono più del Napoli, poco mi interessa".