Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Ho letto che c'è una tassazione ancora più agevolata per le aziende del Sud. Secondo me è una grande ingiustizia per il calcio, perché ci sarebbe una squadra come il Napoli avvantaggiata sulle altre. Le squadre di calcio dovrebbero avere la stessa tassazione".