Sportmediaset, Landoni: "Koulibaly al Chelsea o Barcellona per 40 mln, il Napoli fa un prezzo diverso alla Juve"

Carlo Landoni di Sportmediaset è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Contratto ricevuto all’ultimo giorno di scadenza per Maldini e Massara. La firma è arrivata, ma ci sono dei punti di domanda nei rapporti tra Elliot-RedBird e la coppia dirigenziale che si aspettava un altro trattamento. Koulibaly alla Juve? Prima deve uscire De Ligt che ha una clausola di 120 milioni, il club ragiona intorno ai 100 milioni per una cessione. Il Chelsea ritiene troppo elevata la cifra, ci pensa il Manchester United che ora ha il suo ex allenatore all’Ajax. Complicata la situazione Barcellona per arrivare a Koulibaly. Il Napoli può venderlo a 40 milioni a Chelsea o Barcellona, prezzo più elevato per la Juve".