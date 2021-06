SportItalia, Parlato: "Sono molto preoccupato per Insigne"

Manuel Parlato, giornalista di SportItalia, è intervenuto ai microfoni di Arena Maradona in onda su Radio CRC:



“Il calcio sta vivendo un momento difficile. Il mercato è anomalo, le squadre non hanno soldi, vedi il caso Calhanoglu: il Milan ha perso il turco per pochi soldi.

Cessioni? Sarà difficile per il Napoli vendere a caro prezzo. Non penso che in questo momento ci sia un club disposto a spendere 65 milioni di euro per Fabian Ruiz.

Rinnovo Insigne? Sono molto preoccupato.

Le parole di Zielinski sono parole importanti, tornerà prima ed è una buona notizia per Spalletti. Il centrocampista polacco sarà protagonista del Napoli del futuro”.