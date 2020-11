Sportitalia, Parlato: "Si proverà a portare Osimhen in panchina per Napoli-Milan. Meret favorito su Ospina"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Si sono allenati sia Bakayoko che Fabian, il Napoli tenterà fino all'ultimo di portare in panchina Osimhen che sta facendo terapie specificiche. Il vero e proprio ballottaggio sarà sulla fascia sinistra, ma Mario Rui è favorito su Ghoulam. Favorito Meret per partire titolare col Milan, Ospina si dovrà sottoporre ad un viaggio estenuante per ciò che concerne il rientro. Dovrebbe rientrare solo venerdì. A Castel Volturno si respira un'atmosfera di concentrazione e di tensione perchè il ritorno dei nazionali mette in apprensione i calciatori".