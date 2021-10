Sportitalia, Parlato: "Napoli-Legia, le ultime sugli azzurri: Meret e Juan Jesus titolari, sciolti tutti i dubbi in avanti"

Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Stasera credo che giocherà Meret tra i pali, davanti al quale ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Juan Jesus. Su di lui faccio all in. In mezzo al campo mi aspetto Demme, Elmas e Fabian, con Anguissa che tirerà il fiato. In avanti punto tutto su Lozano, Mertens ed Insigne".