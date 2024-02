Sportitalia, Parlato: "Meret? Bisogna capire la sua situazione contrattuale, penso che tra i pali vedremo un po’ il ballottaggio con Gollini”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli non fa conferenza stampa? Forse la giustificazione è perchè si voglia mantenere alta la concentrazione. Raspadori e Simeone contro il Milan? Il Cholito è in vantaggio nel solito ballottaggio, mi aspetto il 3-4-3 in partenza e in attacco non ci sono dubbi su Kvaratskhelia e Politano. Difesa? Suppongo Ostigard con Di Lorenzo esterno destro del centrocampo. Meret? Bisogna capire la sua situazione contrattuale, penso che tra i pali vedremo un po’ il ballottaggio con Gollini”