Sportitalia, Parlato: "Il quarto posto sarebbe un miracolo più della Coppa Italia. Gattuso verso Firenze, Juric in pole per il Napoli"

Napoli - Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Manuel Parlato, giornalista di ‘SportItalia’.

“Per me la qualificazione in Champions del Napoli sarebbe un miracolo – ha detto Parlato a Radio Crc – forse anche di più rispetto a quello che permise agli azzurri di vincere la Coppa Italia nella passata stagione. Se il Napoli intende nutrire ancora chance di arrivare al quarto posto deve battere Inter e Lazio al ‘Maradona’. In caso di doppio successo casalingo, le gare contro Torino e Cagliari diventerebbero in discesa. Il Napoli le potrebbe vincere per inerzia”. Anche nel caso il Napoli centrasse la Champions, Gattuso non dovrebbe restare sulla panchina azzurra. “Le ricerche di De Laurentiis dopo la sconfitta col Verona hanno lasciato il segno – ha detto Parlato a Radio Crc – da quello che mi risulta, Gattuso è in contatto con la Fiorentina. Al suo posto il tecnico ideale con cui aprire un nuovo ciclo sarebbe Juric. Ma tutto dipenderà anche da chi sarà il direttore sportivo. E’ stato messo in discussione pure il lavoro di Giuntoli. Bisognerà capire come procedere anche per quanto riguarda l’area tecnica”.