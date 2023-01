Sportitalia, Parlato a CN24: "Rrahmani verso la panchina, sorpresa Ndombele a centrocampo"

Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Secondo me Rrahmani non giocherà contro l'Inter, mi aspetto Juan Jesus in campo. Vuole vederlo prima in una partita meno difficile e non credo lo lancerà direttamente contro l'Inter. L'altro ballottaggio è a centrocampo, forse Anguissa non è al meglio della condizione e si potrebbe vedere Ndombele dall'inzio proprio al suo posto, o per quello di Zielinski. Il Napoli punterà contro l'Inter sull'accelerazione e i lanci per gli attaccanti. Viste le assenze è più l'Inter a dover avere paura del Napoli. Non penso che Inzaghi sfiderà il Napoli a campo aperto, avrebbero loro maggiori difficoltà. Questa è come se fosse la prima partita di campionato, ci saranno insidie per tutti".