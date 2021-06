Sportitalia, Parlato a CN24: "Meret sarà titolare, è stata presa una decisione su Ospina. Il Napoli ai napoletani, occhio a Tutino in ritiro..."

Napoli Calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Cambierà la situazione portieri il prossimo anno nel Napoli: si punterà su Meret, almeno è la sensazione. Ospina ha dato la disponibilità ad un altro anno di alternanza, ma la società ha deciso di individuare un secondo che possa essere una valida alternativa a Meret. Che poi ci sia una situazione contrattuale da sistemare, è vero, ma c'è tempo. Quando fu presentato il nuovo Napoli di De Laurentiis, si disse che si poteva e doveva basare sui napoletani. La stessa Nazionale ha questa ossatura napoletana. Questa politica di dare il Napoli ai napoletani, sarebbe giusta. Tutino potrebbe tranquillamente giocarsi il posto nel Napoli, un giovane che si è costruito come Palmieri. Saranno valutati in ritiro. Mercato? Berge è il migliore dei nomi usciti, ma costa qualcosa in più. Thorsby può essere una valida alternativa ma serve un terzino sinistro. Emerson Palmieri costa troppo, il nome più caldo è quello di Reinildo Mandava".