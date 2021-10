Sportitalia, Parlato a CN24: "L'Europa League non è una distrazione ma una motivazione in più per il Napoli. Due novità in difesa con il Legia"

Napoli calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le parti sono lontane dall'accordo, ma sono ritornate a parlarsi. E' questa la cosa più vera ed è un qualcosa che fa ben sperare in una trattativa complessa per una serie di motivi. Offerte importanti e vere non ne sono arrivate, poi che ci fossero degli interessamenti è normale. Tuttavia, dal piacere all'offrire realmente certe cifre ci passa. Secondo me Lorenzo giocherà stasera contro il Legia così come Juan Jesus e non Zanoli a sinistra. Il brasiliano verrà posizionato lì per contenere le offensive da quel lato. In difesa tornerà anche Manolas mentre in attacco Lozano ed uno tra Mertens e Petagna con Insigne. l'Europa League non è una distrazione ma bensì una motivazione per chi ha trovato meno spazio. Con la rosa a disposizione che ha Spalletti si può andare lontano su due fronti"