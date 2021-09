Napoli calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Insigne potrebbe partire per Leicester poi certamente bisognerà valutare se scenderà in campo dal primo minuto o meno. Per Mario Rui bisognerà aspettare davvero l'ultimo momento, se non dovesse farcela le alternative ci sono: penso a Zanoli così come Juan Jesus. Le uniche certezze sono Ospina, Koulibaly, Fabian, Anguissa e Zielinski mentre davanti mi aspetto Lozano con Osimhen"