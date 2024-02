Sportitalia, Parlato a CN24: "Il Napoli non ha colmato il buco difensivo. Zielinski? Sbagliato metterlo da parte e sul modulo..."

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ostigard in questo momento ti può dare garanzie in attesa del nuovo allenatore, pur sapendo che non hai colmato il buco. Zielinski? Escluderlo dalla lista Champions non sarebbe un bene, è in fase di maturazione massima, dispiace possa andare ad una diretta concorrente. Nella fase offensiva c'è abbondanza e va aspettato ancora Osimhen. Verona? Mazzarri andrà avanti per la sua strada, con la difesa a tre. Il Napoli ha ritrovato la solidità difensiva, quella che non aveva. L'emergenza era totale, ma Anguissa e Cajuste sono tornati e questo aiuta. Il 4-3-3 non esiste più come atteggiamento e modello di gioco di Spalletti, ora giisto cambiare".