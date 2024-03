Sportitalia, Parlato a CN24: "Dietro le parole di ADL su Bagnoli c'è una strategia. Prevedo due cambi nell'undici anti Torino"

Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Nemmeno qualche settimana fa il Torino ha dato una lezione di calcio al Napoli anche se quella azzurra, all'epoca, era un'latra squadra rispetto a quella di adesso. In quella circorstanza, gli azzurri smarrirono praticamente tutte le certezze. Fu il punto più basso della stagione. Le squadre di Juric sono difficili da affrontare e hanno messo sempre in difficoltà storicamente il Napoli, ricordo quel match contro il Verona.

Con una vittoria, il Napoli può mettere pressione agli avversari. Non mi aspetto grandi novità di formazione se non Zielinski a centrocampo in virtù anche che è fuori dalla lista Champions. Bisogna preservare tutti a centrocampo considerando anche il forfait di Cajuste. Credo che in difesa possa esserci ostigard al posto di Rrahmani. La gestione Zielinski è stata totalmente sbagliata dal Napoli. Lui voleva rimanere a Napoli e purtroppo lo perderemo a zero dandolo ad una diretta rivale come l'Inter. Parliamo per me di un calciatore forte e nel pieno della maturità fisica e tecnica.

Parlare di uno stadio a Bagnoli significa aprire i libri di storia. Già nell'amministrazione Bassolino si parlava di progetti e soprattutto della parola chiave come bonifica. Sto parlando di cose dei primi anni 90. Se de Laurentiis si sveglia e ci parla di Castellammare di Stabia che non va bene per il traffico poi Afragola e adesso viene fuori la novità Bagnoli. A mio avviso è una scusa banale del presidente quando dice che dalle Curve del maradona non si vede la partita. Altrove hanno fatto ristrutturazione di ogni singolo settore senza alcun tipo di problema, basta vedere il nuovo volto dello stadio dell'Atalanta.

Dietro le parole del presidente su Bagnoli, questa è una mia idea, c'è una precisa strategia che mira sempre allo stadio Maradona. Girare su tanti luoghi mi sembra come se si voglia guadagnare tempo. Dopo 20 anni mi sembra assurdo fare ancora sopralluoghi per capire dove fare stadio e centro sportivo".