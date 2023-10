Sportitalia, Parlato a CN24: "Elmas titolare aggiunto con Spalletti, con Garcia non è più un jolly. Su Osimhen..."

Manuel Parlato è intervenuto in diretta a CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv:

"A parte le conferenze a inviti ci sono anche i paletti che mette il Napoli per quando facciamo le domande. L'unico pettegolezzo l'ha fatto De Laurentiis montando e smontando un caso, non ci siamo inventato noi il contatto con Conte. Come non ci siamo inventati noi il rifiuto dello stesso Conte. Non ci è spesso permesso fare delle domande. Elmas è sempre stato il jolly che entrava dalla panchina per fare la differenza, è Spalletti che l'ha trasformato in un titolare aggiunto. Con Garcia non è più così. Tra Osimhen e De Laurentiis c'è un problema tra ingaggio e clausola, ognuno fa il suo gioco".