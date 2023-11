Sportitalia, Parlato a CN24: "Ci sono due casi emblematici nel Napoli, e c'entra Garcia. De Laurentiis incontrò Tudor"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Le potenzialità del Napoli le conosciamo, anche quelle dell’Inter, e non sono in discussione. Però per come vediamo giocare le due squadre, è complicato per il Napoli recuperare questi sette punti. Poi nel calcio tutto può succedere, ma l’Inter sembra proiettata ad un campionato di vertice.

L’Union Berlino ha evidenziato le problematiche del Napoli con un avversario modesto, mette sotto la luce tutte le criticità che possiamo riassumere nel gioco, e non solo: abbiamo visto cose difensive con un gol che si prende in categorie diverse dalla Serie A. L’assenza di Kim non può giustificare il gol preso, le responsabilità di Garcia le sappiamo ma anche i calciatori le hanno: sono ragazzi d’esperienza, non può essere che si possa incassare gol così. Il Napoli non fa più bene la fase difensiva, è un problema di reparti sfaldati improvvisamente. Ad un certo punto s’è interrotto qualcosa, manca equilibrio in una squadra che subisce troppo e che non può continuare su questa strada. Bisogna fare qualcosa, e sta all’allenatore farlo: allenare l’organizzazione difensiva che manca.

Napoli-Empoli? Il dato sulle partite interne al Maradona è clamoroso, non mi convince la gestione del turnover da parte di Garcia: ci sono giocatori che vengono sovrautilizzati e giocatori che vengono sottoutilizzati. Ci sono due casi emblematici, Elmas e Simeone: il Cholito lo vedo scarico a Castel Volturno, prima sembrava più voglioso. E forse la causa è proprio la gestione di Garcia. Elmas non può giocare a centrocampo, lo sanno pure i muri di Castel Volturno.

Raspadori? L’avete vista anche voi la sua espressione quando Garcia dice che può fare la mezz’ala. Ma secondo voi ha le caratteristiche fisiche e tecniche per fare questo ruolo? Mi meraviglia continuare a sentire Garcia parlarne.

Perchè Lindstrom non viene impiegato? Garcia ci risponde sempre con le solite cose e persevera nell’errore.

Contro l’Empoli mi aspetto spazio per chi non ha giocato, a partire da Simeone ed Elmas. La panchina di Garcia traballa, non so se salta in caso di non vittoria con l’Empoli: è stato De Laurentiis a farlo traballare, dopo aver chiamato Conte ed incontrato Tudor. I nomi alla fine quelli sono, la suggestione Mazzarri”