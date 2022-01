Sportitalia, Parlato a CN24: "Avrei multato Lozano, non conosce la storia di Napoli! Osimhen deve maturare, è molto coraggioso"

Manuel Parlato di Sportitalia è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Lozano potrebbe partire dalla panchina. Oggi dovrebbe essere la prima di Tuanzebe da titolare. Meret si è negativizzato ma mi aspetto Ospina titolare. La Fiorentina vuole riscattare la sconfitta con il Torino dopo la figuraccia in campionato e punta forte sulla Coppa Italia. Maradona praticamente vuoto, ma si deve fare i conti con il virus e non solo della passione. Prenderei Sanchez domani mattina nel Napoli, Lozano deve capire di essere un giocatore da Napoli. Se pensa di essere un giocatore di un club più grande allora deve iniziare ad essere titolare nella squadra in cui gioca. Avrei multato Lozano, non conosce la storia di Napoli e non mi sono piaciute quelle dichiarazioni. Deve dimostrare di essere davvero il secondo investimento più grande del Napoli e non ora solo perché è andato via Insigne, anche già prima avrebbe dovuto farlo. Napoli in corsa su tutti e tre fronti, Spaleltti non ha nessuna intenzione di snobbare la Coppa Italia. Osimhen pronto a tornare a disposizione e giocare, è molto coraggioso e deve anche misurarsi, ha voglia matta di dimostrare sempre e Spalletti lo sta guidando. Ha bisogno di più cazzimma ragionata e ha tanto da maturare".