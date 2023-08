Castel di Sangro, sindaco Caruso: "Osimhen? Ecco quando possiamo aspettarci l'annuncio del rinnovo"

Notizie Calcio Napoli - Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”:

“Oggi per l’amichevole Napoli-Apollon lo stadio era sold out, in venerdì lavorativo abbiamo raggiunto 7500 spettatori tutto in prevendita. CI sono state code pazzesche al palasport per fare le foto con la coppa dello scudetto, tutto ha raggiunti massima capienza. Tra i tifosi c’è ancora tanto entusiasmo ed euforia come se scudetto fosse arrivato ieri. Rinnovo Osimhen? Penso che l’annuncio sia questione di giorni, prima di ferragosto probabilità elevata”.