Sportitalia, Parlato: "Fabian Ruiz non partirà per Genova, deve ritrovare la giusta condizione"

Napoli calcio - Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Fabian Ruiz non dovrebbe partire per Genova con il resto della squadra dal momento che, al di là dell’esito delle visita a cui si sta sottoponendo, dovrà poi lavorare per ritrovare la migliore condizione dal punto di vista atletico”.