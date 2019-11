Sporteconomy, Vulpis: "ADL stima il danno di immagine subito 7/8 milioni, assurdo che un calciatore non segua un ordine societario"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Marcel Vulpis, giornalista di Sporteconomy:

“Il danno di immagine subito dal Napoli, il presidente lo valuta circa 7/8 milioni di euro. Il Napoli deve dimostrare che gli è stato arrecato un danno, poi individuerà la cifra e il tribunale poi deciderà quanto sarà valutato questo danno. Il caso Napoli è un precedente e se dovesse essere riconosciuto nei confronti dei tesserati un comportamento non consono agli obblighi contrattuali, mi domando se sia ancora corretto riconoscere il salario da dipendente ad un calciatore. Il comportamento in campo e fuori dal campo dei calciatori può avere delle ripercussioni sulla società stessa per cui sono dalla parte di De Laurentiis e non sono in grado di valutare l’entità del danno, ma trovo assurdo che un calciatore rifiuti di seguire l’ordine della dirigenza o del presidente stesso”.