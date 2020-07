Sport Mediaset, Benvenuti: "Non è colpa della Juventus se sono sempre loro a vincere! Barcellona-Napoli? La UEFA non vorrebbe fare modifiche"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuta Francesca Benvenuti, giornalista

“Un conto è ipotizzare strade alternative per salvaguardare l’Europeo, altro è pensare a situazioni poco praticabili che spostino l’obiettivo competitività. Sarà pur vero che i campionati sono noiosi, ma sono sviluppati attraverso una stagione che dà e toglie e che mostra dei valori. Non è colpa di chi vince se sono sempre gli stessi a vincere. Barcellona-Napoli? La Uefa si prenderà tutto il tempo utile per scongiurare un cambiamento che mal digerisce. Domani la Spagna farà il punto sulle misure restrittive e quindi ne sapremo qualcosa in più. Nelle coppe dobbiamo cercare di unire le forze e creare momenti di condivisione, di tifo e di orgoglio perché più le italiane vanno avanti, meglio è per tutti”.