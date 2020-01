Sport Economy, Vulpis: "Non c'era bisogno di mettere le curve a 70 euro. L'amore dei tifosi è correlato ai risultati sportivi”

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marcel Vulpis, SportEconomy:

“Campionato non particolarmente brillante per il Napoli, per far tornare a sognare i tifosi su questa sessione di mercato gli azzurri si stanno scatenando, anche perché non sappiamo se l'anno prossimo arriverà in Champions. Non credo che il Napoli abbia bisogno di quei 70€, potevano mettere un prezzo popolare per far vivere una grande partita ai tifosi. Penso ad una famiglia che con questi prezzi non potrà mai venire allo stadio. L'amore dei tifosi è correlato ai risultati sportivi, il calcio è un ammortizzatore sociale, aiuta anche a fuggire dalla quotidianità. Un tifoso che vuole sognare e vede il proprio club non andare avanti con un campionato deludente, è normale abbia un comportamento negativo, dovrebbero però ricordare tutte le annate positive".