Spogliatoi San Paolo, la dir. dei lavori: "Sconcertata, Edo De Laurentiis ci ha fatto i complimenti! Ancelotti avrà visto solo le foto..."

Ultimissime calcio Napoli - Filomena Smiraglia, direttrice dei lavori per la ristrutturazione dello stadio San Paolo di Napoli, ha commentato così le dure parole usate da Carlo Ancelotti, allenatore del club azzurro, in relazione allo stato in cui versano attualmente gli spogliatoi dell'impianto di Fuorigrotta:

"Sono sconcertata e stranita dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti, anche perché oggi abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori. Domani iniziamo le grandi pulizie. Venerdì mattina come previsto consegniamo lo stadio al Comune di Napoli in condizioni perfette e pienamente funzionali e fruibili. Sono stranita perché abbiamo avuto sempre un rapporto cordiale, onesto e corretto con il Napoli e oggi leggo queste dichiarazioni di Ancelotti che non è venuto allo stadio, credo gli avranno mandato qualche foto. Io sono un tecnico, quando si parla di ristrutturazione di un appartamento alla fine dei lavori c'e' sempre del cartonato in terra per non far cadere la pittura, un carrellino nella stanza, poca cosa.

Spogliatoi San Paolo