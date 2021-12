Spezia, Thiago Motta: "Fatta una grandissima partita, abbiamo vinto meritatamente!"

Ultime notizie calcio Napoli - Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Durante la partita la viviamo tutti con trasporto, al massimo, come è giusto che sia. Alla fine ci siamo tutti abbracciati, siamo un gruppo e lavoriamo insieme. Stiamo facendo un lavoro con grande professionalità ed impegno. Sappiamo che il Napoli è una squadra che cerca sempre di allargare il gioco con i terzini, alla fine se siamo troppo bassi diventa difficile difendere perché trovano l'uno contro uno sulle fasce. Abbiamo provato a restare alti. Siamo in linea con il valore della squadra, a tratti abbiamo fatto bene, a tratti meno, ma sappiamo di dover lottare per la salvezza. Sono fiducioso, nel ritorno faremo ancora meglio. Da oggi penso alla prossima partita contro l'Hellas, ogni giorno con grande impegno e professionalità lavoro insieme allo staff ed ai calciatori. Hanno fatto una grandissima partita e vinto meritatamente".