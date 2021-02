Spezia, Meluso: "Italiano ha un contratto di un anno con una clausola, sappiamo che è attenzionato da diversi club"

Ultime notizie calcio Napoli - Mauro Meluso, direttore generale dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Anche quando il risultato non ci ha sorriso, il gioco non è mai mancato dal momento che il mister Italiano ha sempre lavorato molto bene. E' una persona anche scanzonata e con la quale è bello trascorrere del tempo. Blindarlo? Ormai è di dominio pubblico che ha un contratto ancora di un anno con noi, così come è noto che c'è una clausola rescissoria nel suo contratto. Per certi aspetti mi ricorda Zeman, anche se rispetto al boemo lavora molto di più sulle marcature preventive, cosa del tutto sconosciuta a Zeman. Le nostre prestazioni sono sempre state costanti. Abbiamo fatto più punti in trasferta che in casa e questo vuol dire che il nostro calcio è sempre propositivo. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi ed a tutto lo staff del mister".