Spezia, l'ex presidente: "Meluso a Napoli? Se lo merita, non ha paura di sfide difficili! Da noi fece un miracolo in venti giorni"

L’ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Kiss Kiss Napoli. L’ex numero uno della società ligure, infatti, puntò su Mauro Meluso all’epoca della promozione in Serie A, e ci ha raccontato della sua collaborazione professionale con il nuovo direttore sportivo del Napoli.

“Dal punto di vista personale abbiamo lavorato molto bene insieme, ma anche e soprattutto dal punto di vista lavorativo. Con noi aveva un compito difficile perché dovette allestire una squadra competitiva in soli 20 giorni, visto che avevamo vinto tardi i play-off di B per approdare in Serie A. Nonostante i tempi ristrettissimi, fece una squadra molto forte. Era una squadra di qualità, puntava proprio su quello, con i vari Piccoli, Pobega, Estevez e Marchizza, per dirne qualcuno. E poi arrivò a gennaio Saponara che fu decisivo per la nostra salvezza.

Abbiamo lavorato sempre in simbiosi, riferisce sempre alla società in anticipo sulle operazioni e sulle opportunità che si possono creare sul mercato. Quando è arrivato conosceva poco della nostra realtà, ma con lavoro ed umiltà ha dimostrato di calarsi nella nostra società in maniera molto veloce. Quando dovevamo prendere il nuovo direttore sportivo, e stavo decidendo su alcuni nomi, mi fu consigliato da un suo collega davvero molto importante. Questo perché lui ha un ottimo rapporto con tutti i ds d’Italia, lo stimano tutti.

Sicuramente questa nuova sfida per lui è più che meritata, è una persona in gamba che non ha paura di sfide difficili. Come accaduto con Italiano sicuramente riuscirà a costruire un grande rapporto anche con Garcia, perché dal punto di vista umano è molto attento, molto vicino ai suoi allenatori. Anche nei momenti di difficoltà non manca mai di stare vicino alla squadra oltre che a continuare nel suo grande lavoro.

So che aveva deciso di ripartire, che a breve sarebbe arrivata per lui qualche offerta, ma da una piazza così importante come quella dei campioni d’Italia mi rende davvero felice, perché se lo merita. Spesso ci sentiamo e lo chiamerò subito per fargli i complimenti ed il mio “in bocca al lupo” per questa nuova avventura”