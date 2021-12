Spezia, Kiwior: "La vittoria contro il Napoli ci regala morale: così ne arriveranno tante altre"

Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo il successo a sorpresa sul campo del Napoli:

“Ho cercato di fare del mio meglio, come ogni volta che scendo in campo, e sono molto felice di aver contribuito a cogliere tre punti importantissimi per il nostro cammino. Si è trattata della quarta partita in un ruolo per me inedito, ma giorno dopo giorno mi sempre più a mio agio. Siamo stati molto bravi a lavorare uniti in ogni reparto comunicando molto tra di noi, aiutandoci l’uno con l’altro fino al termine del match, non abbassando mai la guardia e mantenendo la concentrazione altissima per tutta la partita. La vittoria contro il Napoli ci deve far credere ancora di più nelle nostre possibilità: giocando da squadra e con questa dedizione, sono sicuro che ne arriveranno tante altre”.