Spezia, Italiano: "Oggi c'è poco da dire, complimenti al Napoli! Osimhen mette in difficoltà tutti: abbiamo provato a fermarlo, ma..."

Ultime notizie calcio Napoli - Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Oggi c'è poco da dire, è stata una partita nata male. I meriti sono tutti da dare al Napoli: ci ha aggredito, non ci ha fatto giocare ed in questo stato di grazia in cui si trova questa squadra diventa difficile per tutti. Nel primo tempo siamo stati timidi e poco coraggiosi. Nelle prossime tre dobbiamo essere diversi. Osimhen mette in difficoltà tutte le difese, sta bene come sta bene il Napoli. Abbiamo provato ad arginarli ma non c'è stato niente da fare. Ne mancano solo tre, è normale che paghiamo lo sforzo fatto in tutto il campionato. Dobbiamo fare un ultimo sforzo per difendere la categoria. Siamo in difficoltà e lo so, ma dobbiamo cercare in tutti i modi di provare a tornare quelli di inizio anno".