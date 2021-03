Napoli Calcio - Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Qual è l'aspetto che vi inorgoglisce di più del vostro?

"Il fatto di fare sempre bella figura e aver ottenuto risultati importanti contro grandi squadre. Ma anche il gioco espresso i tre giocatori spezzini. Speriamo di tornare in campo qua il prossimo anno coi tifosi".

Italiano è corteggiato da diverse squadre?

"È corteggiato ma non è pronto per andare via, deve rimanere a La Spezia (ride, ndr)".