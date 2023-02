Spezia, Gotti: "Con il Napoli non mi è piaciuta l'applicazione: abbiamo commesso troppi errori"

Alla vigilia della trasferta di Empoli, Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa:

"Fisicamente sto molto meglio, è stato difficile ovviamente non seguire dal campo la partita contro il Napoli, ma ora sono pronto per tornare in panchina. Nella partita di domenica scorsa mi è piaciuta l'applicazione di tutti i calciatiori, viceversa non mi sono piaciuti i tanti errori, alcuni clamorosi, che hanno portato alle segnature del Napoli. Abbiamo affrontato una grande squadra con lo spirito giusto, ma poi quegli errori hanno indirizzato la partita a favore di un organico che certo non aveva bisogno di queste disattenzioni, quindi dovremo essere ancora più attenti e portare quella concentrazione vista nella prima frazione, fino al triplice fischio finale. Nell'ultima trasferta la prestazione dello Spezia non fu esaltante, a Empoli mi aspetto dunque una reazione; sarà una partita difficile, perché di fronte avremo un avversario che gioca a mente libera e questa caratteristica è piuttosto importante per il tipo di gioco dei toscani".