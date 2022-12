Specchia: "Tenere Raspadori fuori è dura ma va cambiato modulo per farlo esprimere al meglio: vi spiego"

Paolo Specchia è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Raspadori? Un allenatore vede i propri calciatori tutti i giorni e valuta cali o crescite improvvise. Ora sta tornando anche Ndombele. Il 4-3-3 ha dato ragione a Spalletti, ma con Raspadori devi giocare con il 4-2-3-1 per farlo esprimere al meglio. C'è Zielinski, corre molto e non ricordavo sapesse farlo così bene. Spalletti ha tante soluzioni, sono sicuro che si possa chiudere facendo una gradne stagione. Geatano vice Lobotka? Stento a vederlo in quel ruolo, pur avendo le qualità per poterlo fare".