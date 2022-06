Specchia: "Ospina o Meret? Non c’è partita: vi rivelo chi terrei tutta la vita"

Ultime calcio - A Radio Marte, nel corso di “Marte Sport Live”, è intervenuto l’allenatore Paolo Specchia:

“Non ho mai considerato Fabian un grande giocatore, anzi, me ne priverei per un giocatore più continuo e con più sostanza. Tra lui e Koulibaly, se devo fare un sacrificio, lo faccio per Kalidou. Tra Ospina e Meret non c’è partita: terrei tutta la vita il colombiano. Meret alla prima stagione in A dopo 5 partite si è fatto male, non ha mai fatto un campionato intero. Non c’è paragone sotto tutti i punti di vista”.