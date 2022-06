Specchia: "Meret? Non so quanto gli convenga restare a Napoli, su Mertens..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore Paolo Specchia, rilasciando alcune dichiarazioni.

Di seguito le dichiarazioni di Specchia:

“Ospina è uno dei migliori tre portieri del campionato di Serie A, è affidabile ed abbina l’uso dei piedi alle qualità in uscita: perderlo mi dispiacerebbe molto, magari Spalletti non lo dirà per non andare contro Alex Meret, che in questo momento è ampiamente staccato dal colombiano. Meret spesso s’è fatto male, non ha mai fatto un campionato intero in Serie A.

Se io sono il procuratore di Meret, Pastorello, non so quanto convenga che il mio assistito resti a Napoli. Sirigu si è riscattato al Genoa.

Mertens? Sembrava accontentarsi per l’amore per la città, evidentemente il vil denaro alla fine gli ha fatto fare scelte diverse e magari ha avuto l’ansia di avere guadagni maggiori”